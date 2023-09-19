19 сентября, 06:33

В Московском регионе ночью зафиксировали заморозки

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, заморозки также наблюдались в Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заморозки зафиксировали в Москве и Подмосковье минувшей ночью, температура в Подмосковье опускалась до минус 0,9 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"На востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса. Холодно также было в Электростали - плюс 3,1 градуса, Клину - плюс 3,2 градуса, Пушкино - плюс 3,4 градуса, и в Солнечногорске - плюс 3,5 градуса", - написал синоптик.

Леус также отметил, что в столице минимальная температура воздуха составила плюс 7,2 градуса. Кроме того, по словам синоптика, заморозки наблюдались в Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях. 

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