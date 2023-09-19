В Московском зоопарке открылась выставка ядовитых змей "Хижина змеелова"

На выставке представлено около 50 видов животных, среди которых материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки и другие

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка "Хижина змеелова" открылась в Московском зоопарке. Посетители смогут увидеть не только самых ядовитых змей в мире, но и инвентарь, который используется при ловле, сообщается в Telegram-канале зоосада.

"Хижина змеелова" - новая выставка в Московском зоопарке. Это самая большая в мире экспозиция ядовитых змей - представлено около 50 видов животных. Кроме того, посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо животных, на выставке представлен инвентарь, который используется при ловле змей и при взятии яда. Также гости выставки смогут увидеть скелеты и шкуры змей. Оформлена выставка в стиле тропической хижины-лаборатории.

Выставка расположена на старой территории Московского зоопарка, рядом с главным сувенирным магазином и аттракционами. Вход возможен только в составе экскурсии - не больше 15 человек.

Также в тексте сообщается, что рептилий в Московском зоопарке можно увидеть и в павильоне "Террариум", а также на выставках "Змеиное сафари" и "Удивительный мир рептилий".