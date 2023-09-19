19 сентября, 07:00
Военная операция на Украине

Участники СВО из Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

Законопроект внесут на рассмотрение в Законодательное собрание региона

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области одобрило включение участников СВО в список льготных категорий населения, которым будут бесплатно выделять земельные участки на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

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"Бесплатно получить на территории Новосибирской области земельный участок смогут военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, землю смогут получить и члены семей этих категорий населения или погибших в ходе СВО. Мера одобрена правительством Новосибирской области и будет внесена в Законодательное собрание. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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