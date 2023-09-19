Данные сотрудников Microsoft попали в открытый доступ из-за технической ошибки

Специалисты компании допустили ошибку при настройке ссылки на банк данных, размещенной на специализированной интернет-платформе GitHub

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Около 38 Тбайт данных учетных записей сотрудников компании Microsoft оказались в открытом доступе из-за ошибки в ссылке, опубликованной на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub. Об этом сообщила компания Wiz, предоставляющая услуги в области компьютерной безопасности.

По ее информации, специалисты Microsoft в области искусственного интеллекта допустили ошибку при настройке ссылки на банк данных, размещенной на специализированной интернет-платформе GitHub, предназначенной для обмена данными и совместной разработки программного обеспечения. По этой причине пользователи смогли получить доступ к резервным копиям учетных записей сотрудников компании, которые содержали пароли для доступа к внутренним сервисам, секретные ключи, а также более 30 тыс. корпоративных сообщений в мессенджере Microsoft Teams 359 сотрудников.

Как отмечает агентство Bloomberg, свободный обмен данными является одним из ключевых компонентов в работе с ИИ, а операции с большими объемами информации увеличивают риск ошибок и подобных утечек. Компания Wiz сообщила представителям Microsoft о проблеме, которая была оперативно устранена. "Мы подтвердили, что никакие данные клиентов не были раскрыты, и никакие другие внутренние службы не оказались под угрозой", - приводит Bloomberg слова представителя корпорации.