В Таджикистане впервые проведут паспортизацию автодорог

Страна получила специальное оборудование, с помощью которого проведут точное измерение протяженности и неровности дорог

ДУШАНБЕ, 19 сентября. /ТАСС/. Таджикистан при поддержке Азиатского банка развития (АБР) получил специальное оборудование для паспортизации автомобильных дорог. Как сообщила пресс-служба Минтранса республики, с его помощью проведут точное измерение их протяженности и неровности.

"Впервые в Таджикистане будет проводиться паспортизация дорог. Министерство транспорта Республики Таджикистан при поддержке Азиатского банка развития обеспечено оборудованием для регистрации дорожных активов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, аппаратный комплекс с камерами, лазерными сканерами и устройством для определения точных координат для Таджикистана приобретен компанией из Новой Зеландии. Полученные им данные необходимы для создания электронных карт дорог, а также для определения качества их ремонта и реконструкции.

По данным правительства, в республике по состоянию на 2008 год было около 26,8 тыс. км дорог, из которых около 28% имели асфальтовое покрытие. С тех пор в стране регулярно проводится ремонт и реконструкция дорог. По данным официального издания "Народная газета", в 2023 году планируется сдать в эксплуатацию 317 км дорог и починить еще 214 км.