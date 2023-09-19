На стройках Москвы провели свыше 3 тыс. проверок экологических и санитарных норм

Каждая площадка, которая не соответствует принятым требованиям безопасности, находится на контроле инспекторов до тех пор, пока недочеты не будут полностью устранены

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Мосгосстройнадзора с начала текущего года провели более 3,6 тыс. проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности и организации производства на столичных стройках. По итогам проводимой работы было оформлено почти 270 протоколов об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минимизация влияния негативных факторов строительного процесса на жизнь москвичей и комфортность городской среды в целом - одна из ключевых задач комитета. Систематические проверки, которые проводят сотрудники управления специализированного надзора, позволяют своевременно выявлять и пресекать нарушения на стройплощадках высокий уровень шума, загрязнение воздуха, строительный мусор и несанкционированную вырубку деревьев. С начала года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 3,6 тыс. выездных проверки", - привели в тексте слова и. о. председателя ведомства Игоря Войстратенко.

Он уточнил, что при обнаружении фактов нарушений на отдельных объектах специалисты выдают предписания и составляют протоколы об административных правонарушениях. Каждая площадка, которая не соответствует принятым требованиям безопасности, находится на контроле инспекторов до тех пор, пока недочеты не будут полностью устранены.

"В период с января по август текущего года по итогам проведенных проверок сотрудниками управления специализированного надзора комитета оформлено 269 протоколов об административных правонарушениях в области строительства, общая сумма штрафов превысила 22 млн рублей", - добавил Войстратенко.

Отмечается, что в этом году при участии специалистов Мосгосстройнадзора были сданы такие социально-значимые объекты, как скоропомощной стационарный комплекс при ГКБ №15 им. О. М. Филатова в районе Вешняки, школа на 1,1 тыс. мест в Молжаниновском районе столицы и многие другие объекты.