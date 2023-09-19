В Москве заболеваемость ковидом уменьшилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом

Подготовка резервных медицинских мощностей идет в плановом режиме

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Текущий уровень заболеваемости и госпитализации людей с коронавирусной инфекцией в несколько раз меньше по сравнению с показателями за аналогичную неделю прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого год", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подготовка резервных медицинских мощностей идет в плановом режиме. "Это является стандартной практикой для осеннего сезона", - подчеркнули в департаменте.

Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что в Москве возобновляет работу ковидный госпиталь в Сокольниках в связи с увеличением случаев ковида среди жителей столицы.