Сторонники запрещенной партии "Шор" пикетируют Конституционный суд Молдавии

Они заблокировали проезжую часть перед входом в здание и скандируют "Долой диктатуру", "Долой Майю Санду", "Требуем справедливости"

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотни сторонников запрещенной партии "Шор" пикетируют Конституционный суд (КС) Молдавии, где идет рассмотрение протеста на решение парламента о запрете бывшим членам партии принимать участие в выборах даже в составе других политических объединений.

Как передает корреспондент ТАСС, люди заблокировали проезжую часть перед входом в здание и скандируют "Долой диктатуру", "Долой [президента Молдавии] Майю Санду", "Требуем справедливости". Перед демонстрантами выступают лидеры оппозиции, которые критикуют правящую Партию действия и солидарности. Они считают, что запрет нарушает положения конституции, которая гарантирует гражданам право избирать и быть избранными. Полиция не вмешивается в действия демонстрантов.

В июне КС поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста. В нем министерству юстиции предписано создать комиссию для ликвидации партии и исключения ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция подлежит расформированию. Позже парламент республики внес поправки в Избирательный кодекс Молдавии, которые запрещают участие в выборах лидерам и активистам партии "Шор".

В свою очередь лидер партии Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и заявил, что представит решения, которые позволят членам партии продолжать политическую и социальную деятельность. На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор". Оппозиция оспорила запрет в КС, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.