В РГСУ открыли программу по полиграфологии

В курс обучения входят теоретические знания по психологии, психофизике и практические навыки работы на полиграфе, сообщили в университете

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа "Полиграфолог" появилась в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в начавшемся учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Возможность пройти обучение по программе "Полиграфолог" появилась у слушателей Российского государственного социального университета в начавшемся учебном году. Учащиеся смогут получить востребованную специализацию, овладев навыками психофизиологического исследования", - говорится в сообщении.

Курс рассчитан на 250 академических часов. В ходе его прохождения слушатели получают как теоретические знания по психологии, психофизике, так и практические навыки работы на полиграфе.

В РГСУ добавили, что собственные службы полиграфологов сейчас есть почти во всех правоохранительных органах и во многих крупных компаниях. "По мере обретения опыта полиграфолог может открыть свой бизнес, проводя психофизические исследования, спрос на которые растет в последнее время. Но и работа по найму позволяет даже начинающим специалистам претендовать на зарплату от 100-110 тыс. рублей", - отметили в вузе.