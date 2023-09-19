Число карт "Москвенок" для первоклассников в новом дизайне составило более 550 тыс.

На картах изображены картины "Девочка с персиками" Серова, "Сын человеческий" Магритта и "Крик" Мунка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 550 тыс. карт "Москвенок" для первоклассников выпустили в новом дизайне с изображениями картин всемирно известных художников. Среди них "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Сын человеческий" Рене Магритта и "Крик" Эдварда Мунка, сообщается на портале мэра Москвы.

"Новый, восьмой выпуск карт "Москвенок" украсили изображениями по мотивам картин всемирно известных художников. Среди них "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Сын человеческий" Рене Магритта и "Крик" Эдварда Мунка. При этом главным героем всех сюжетов остается совенок Москвенок. Общее число карт для первоклассников в новом дизайне составило более 550 тыс.", - говорится в сообщении.

"Москвенок" - это набор удобных и полезных возможностей для детей и родителей. Сервис позволяет родителям контролировать посещаемость занятий, управлять питанием ребенка в столовой и расходами в буфете, делать предварительный заказ горячего питания (завтрак, обед или полдник), просматривать состав каждого блюда (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов) и ассортимент буфетной продукции, устанавливать лимит ежедневных трат и стоп-лист на вредные для ребенка продукты в буфете.

Первая серия карт "Москвенок" вышла в 2012 году. На нее был нанесен фирменный логотип проекта "Информационный город". Далее вместе с развитием сервиса начал изменяться и дизайн цифровых идентификаторов. В 2015 году на картах второй серии появился символ сервиса - совенок. Год спустя в третьем выпуске идентификаторов у совенка появилось имя - Москвенок. Его выбрали по итогам конкурса "Как зовут тебя, совенок?". В нем участвовали 400 учащихся столичных школ и воспитанников детских садов. А в 2021 году на карточках шестой серии у совенка появился друг - кот МЭШик. Школьники выбрали это имя в ходе голосования, участниками которого стали более 15 тыс. юных москвичей.