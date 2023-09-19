В Югре с начала учебного года на карантин закрыли 3 школы и 62 класса из-за ОРВИ

С 11 по 17 сентября в регионе выросла заболеваемость ОРЗ на 91% по сравнению с предыдущей неделей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Дистанционное образование полностью ввели в 3 школах и еще в 62 классах 19 школ Ханты-Мансийского автономного округа из-за ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"На 37 неделе - с 11 по 17 сентября - в Югре полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах и одном детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19 школ", - сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

По данным окружных властей, в регионе с 4 по 11 сентября школы и классы не закрывали в связи с заболеваемостью. За неделю с 11 по 17 сентября в регионе показатель составил 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 91% и выше эпидемического порога на 34,2%. В Югре за прошлую неделю зафиксировали 162 новых случая COVID-19 в 20 муниципальных образованиях, что в 1,5 раза больше, чем неделей ранее.