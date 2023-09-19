DPA сообщило о стоимости очистки Бранденбургских ворот от краски после акции экоактивистов

По данным агентства, коммунальные службы Берлина потратят €35 тыс.

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Очистка Бранденбургских ворот от краски после акции радикальных экоактивистов обойдется коммунальным службам Берлина в €35 тыс. Как сообщило агентство DPA, полностью колонны очистят от краски до конца недели.

Один из символов Берлина забрызгали оранжевой и желтой краской 17 сентября. Организаторы - активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), известного радикальными акциями протеста. Их действия подвергли жесткой критике обербургомистр Берлина Кай Вегнер и глава МВД Нэнси Фезер.

Как ранее сообщала Фезер, представители "Последнего поколения" за все время своей деятельности совершили более 1 500 правонарушений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также критиковал радикальные акции, назвав их "полным безумием".