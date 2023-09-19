Патриарх Кирилл предложил разработать конвенцию по правам и защите семьи

По его мнению, Россия может стать лидером этого движения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил законодателям изучить возможность разработки конвенции по правам и защите семьи, к которой могли бы присоединиться и другие страны. Об этом говорится в приветствии патриарха участникам церемонии открытия в Госдуме выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья - основа мира".

"В наши дни, когда во многих странах искажаются традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Россия может стать лидером этого движения, инициировав конвенцию по правам и защите семьи. Предлагаю парламентариям изучить возможность разработки такого документа", - говорится в обращении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Существование семьи, отмечается в послании, "обусловлено самой человеческой природой", и ее поддержка является обязанностью "и государства, и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков". Предстоятель Русской церкви напомнил о важности принятия выверенных решений, которые помогли бы "обеспечить подлинную социальную поддержку семьи, материнства и детства, создать надлежащие условия для многодетных семей, защитить от бюрократического произвола и склонения к совершению абортов".

"Единство вместо разобщенности, жизнь вместо убийства детей до рождения, многодетность вместо одиночества - вот, что нужно сегодня миру, чтобы преодолеть духовный кризис и вернуться к процветанию", - говорится в обращении.

В июле 2023 года член правления "Союза православных женщин" Инга Юмашева сообщила, что эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства уже приступили к разработке международной конвенции по защите традиционной семьи. По ее словам, на это было получено благословение предстоятеля Русской православной церкви.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, предложила создать международную конвенцию по защите традиционной семьи, с тем чтобы в законодательства стран, заинтересованных в сохранении традиционных ценностей, не проникали популярные в западном мире новые ценностные установки, в том числе гендерная идеология.