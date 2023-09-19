19 сентября, 08:23

Сын японского наследного принца вернулся в школу после перенесенного коронавируса

Врачи выявили ковид у принца Хисахито 14 сентября

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. 17-летний принц Хисахито, сын японского наследного принца Акисино возобновил учебу в токийской старшей школе после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила газета Nikkei.

Врачи выявили ковид у принца 14 сентября. Кроме того, у него была диагностирована повышенная температура. При этом у его родителей и старшей сестры принцессы Како инфицирование подтверждено не было.

Хисахито идет вторым в порядке наследования трона после своего отца. Император Японии - его дядя Нарухито, который вступил на престол в 2019 году. 

Теги:
ЯпонияНарухито (император Японии)
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