Педагоги Москвы представят на форуме проекты по развитию системы образования

Мероприятие проводится в формате кейс-чемпионата с целью совершенствования профессиональных умений педагогов, повышает мотивацию к профессиональному росту, награждает лидеров образовательной системы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Форум по развитию системы московского образования "Мы - команда" начался в столице. Он пройдет в формате командного соревнования по решению кейсовых заданий среди работников образования Москвы и студентов педагогических специальностей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве стартовал форум профессионально-общественных объединений системы образования "Мы - команда", который проходит в рамках Года педагога и наставника. Мероприятие проводится в формате кейс-чемпионата с целью совершенствования профессиональных умений педагогов, повышает мотивацию к профессиональному росту, награждает лидеров образовательной системы. Презентация кейса должна показать, как решить какую-либо ситуацию и масштабировать предложенный проект на школу и город", - отметили в пресс-службе.

Чемпионат проходит в два этапа. Первый, заочный будет проходить с 19 сентября до 3 октября. В нем участники представят свои решения в восьми номинациях: управленческая деятельность, методика преподавания, психолого-педагогическое сопровождение, практики воспитания, преемственность между уровнями образования, профессиональные сообщества, наставничество, повышение квалификации и профессиональное развитие. Второй этап форума пройдет с 11 по 20 октября. Команды получат одинаковый для всех кейс. Они представят варианты его решения на очном финале. Так, для победы в номинации "Управленческая деятельность" команды решают кейс о том, как эффективно организовать взаимодействие учителей разных поколений, с разным опытом, выстраивая не просто коллектив, а самообучающуюся и развивающуюся команду. А в номинация "Методика преподавания" команды решают кейс о том, как избежать методических ошибок и сподвигнуть учеников на академические успехи.

"Кейсовые задания построены на примере реальных ситуаций. Команда должна проанализировать ситуацию и разработать дорожную карту для преодоления проблемы - как в моменте, так и стратегически. Выигрывает команда, чье решение окажется наиболее эффективным, полезным для всех участников и масштабируемым. Хорошо, когда решения вырастают из практики, и формулируется системное объяснение, как действовать в аналогичной ситуации, с вариативными настройками, ведь все школы разные", - рассказала начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Корпоративного университета московского образования Анна Хамардюк.

Для участия в форуме зарегистрировались более 1,3 тыс. человек в составе 355 команд. Форум проводится по инициативе профессионально-общественных объединений сферы образования Москвы, Корпоративного университета московского образования при поддержке столичного департамента образования и науки.