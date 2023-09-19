Неделя образования Новосибирской области пройдет на форуме "Россия"

Мероприятие состоится в январе 2024 года

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Неделя образования Новосибирской области, где регион поделится опытом и образовательными практиками, пройдет на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ с 22 по 28 января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобразования области.

"Неделя образования пройдет с 22 по 28 января. Также министерство примет участие в Дне Новосибирской области на форуме 19 ноября", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что первые четыре дня недели образования региона планируют посвятить профессиональному образованию и провести их под лозунгом: "Мастерство профессионалов". Оно будет представлено в различных форматах: мастер-классов и презентаций, практикумов, интерактивных встреч - во взаимодействии со зрителями. Колледжи Новосибирской области и новосибирские вузы готовятся показать свой опыт, презентовать свой профессиональный потенциал и находки. Следующие два дня будут посвящены общему образованию. Все мероприятия, связанные со школой, будут сопровождаться слоганом: "Мастерство учить детей". В этот период запланированы мастер-классы для школьников и педагогов по направлениям цифрового образования, а также несколько сетевых мероприятий и уроков с использованием различных дистанционных технологий. Помимо этого, специалисты планируют представить региональный проект "Сетевой учитель".

Также регион готовится представить опыт областного центра развития творчества детей и юношества о выявлении, развитии и поддержке способностей у одаренных детей. Этот опыт должен раскрыть смысл следующего лозунга недели образования Новосибирской области: "Мастерство растить таланты". Кроме этого, запланирован ряд мероприятий по коллаборации с другими субъектами - открытие мастерской "Амбассадоры профессионалитета", участниками которой станут представители Новосибирского педагогического колледжа №1 имени А.С. Макаренко и педколледжей Свердловской и Архангельской областей.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.

Новосибирская область - один из крупных образовательных и научных центров Сибири и Зауралья. На ее территории располагается Академгородок Сибирского отделения РАН. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, а также физико-математическая школа при вузе и Высший колледж информатики. Недалеко от Новосибирска, в наукограде Кольцово, находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".