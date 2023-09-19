В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 20,6%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 280 человек, что на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 14 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 014 969 случаев заражения и 22 458 308 случаев выздоровления, 400 023 человека умерли.