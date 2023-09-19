В Москве пройдет фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Программа включает более 500 мероприятий и выступление свыше 80 спикеров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет с 28 октября по 10 декабря в Москве на площадке "Западное крыло" Новой Третьяковки. Посетители смогут увидеть работы известных фотографов, на которых запечатлены дикие животные, послушать лекции об экологии, узнать о природных заповедниках России и посетить мастер-классы по съемке, сообщается на портале мэра Москвы.

"Золотая черепаха" - проект, который объединяет талантливых фотографов со всего мира с целью сохранения биоразнообразия. Выставка фотографий традиционно привлекает многочисленных посетителей, знакомит их с уникальными представителями флоры и фауны со всего мира. В отдельном зале Новой Третьяковки будут экспонироваться лучшие работы в специальной номинации "Дикая природа Москвы", которая была учреждена несколько лет назад. Для участия в номинации фотографии должны быть сделаны на территории Москвы", - приводятся слова исполняющего обязанности руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Он добавил, что всего программа включает более 500 мероприятий, выступление свыше 80 спикеров, среди которых фотографы мировой величины, эксперты в области экологии, зоологи, биологи, представители особо охраняемых природных территорий со всей страны.

На площади более 3 тыс. кв. м представят более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle. В этом году в нем приняли участие свыше четырех тысяч авторов более чем из 100 стран мира. Для школьников организуют экскурсии в нарративном формате. Юные посетители познакомятся с миром дикой природы и увидят его красоту. Ребятам расскажут об истории фотосъемки и методиках создания снимков. Биолог проведет лекцию о биоразнообразии, экосистемах, особенностях флоры и фауны.

"Золотая черепаха" входит в топ-3 фотоконкурсов дикой природы в мире. В 2022 году его посетили более 33 тыс. гостей.