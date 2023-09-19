Более 17 км линий освещения построят на дорогах Подмосковья до конца года

Новое освещение появится в пяти городских округах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 17 км линий наружного освещения планируется построить на региональных дорогах Московской области в пяти городских округах региона до конца текущего года, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 км новых линий наружного освещения. <...> Новое освещение появится в 5 городских округах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в городском округе Мытищи освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, в Дмитровском округе - в деревне Овсянниково и в Солнечногорске - в поселке Андреевка. Участки дорог для обустройства освещения были выбраны исходя из анализа аварийности на дорогах, а также по предложениям жителей.