В Приморском крае создадут резерв спецтехники для расчистки рек и профилактики наводнений

По данным главы краевого министерства по делам ГОЧС Александра Златкина, глава региона принял решение о финансировании мероприятий, а также обещана поддержка на федеральном уровне

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. В Приморском крае создадут резерв спецтехники для расчистки русел рек, мера рассчитана на предотвращение паводковых затоплений на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Резерв спецтехники для расчистки рек создают в Приморье. По поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморском крае планируется создание опорных пунктов базирования техники для расчистки русел рек в муниципалитетах. Данная работа направлена прежде всего на предотвращение опасных паводковых явлений, а не на ликвидацию последствий во время ЧС", - сообщила пресс-служба.

В работе задействуют региональное министерство по делам ГОЧС и подрядные организации, говорится в сообщении.

"Губернатором Приморья принято решение о финансировании данных мероприятий, обещана поддержка и на федеральном уровне. Создается резерв специальной техники для расчистки русел рек, дноуглубления и других работ, которые помогут минимизировать ущерб от наводнений", - цитируют в пресс-службе главу краевого министерства по делам ГОЧС Александра Златкина.

Министерство займется координацией закупок необходимой техники, которые начнутся в ближайшее время, муниципалитеты уже представили региону свои потребности в спецтехнике, сообщает пресс-служба.

Осенью в Госдуме планируется рассмотрение изменений в федеральное законодательство, предполагающих передачу полномочий по расчистке русел рек на уровень регионов, чтобы они имели возможность вести плановые работы по дноуглублению. Инициатива принадлежит губернатору Приморья и призвана помочь эффективнее справляться с последствиями наводнений, говорится в сообщении.

О паводке в Приморском крае

На протяжении августа в Приморье шли сильные дожди, в 106 населенных пунктах были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Нанесен серьезный урон сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 10 млрд рублей. 18 сентября региональное ГУ МЧС России сообщило, что все частные дома и подвалы многоквартирных домов в регионе освободились от воды.