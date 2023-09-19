Мэр Москвы отметил, что специалисты установили наружное освещение и сделали пешеходные тропинки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в районе Нагатино-Садовники.

"Раньше здесь были овраги, гаражи, помойки. Хорошую зону сделали. Сделали парк в центре Нагатино-Садовники, сделали набережную в этом году, улицу Нагатинскую. Район преобразился в лучшую сторону. Парк со спортивными площадками - можно заниматься", - сказал Собянин.

Также мэр отметил, что специалисты установили наружное освещение и сделали пешеходные тропинки.

"По такой заброшенной территории никто не ходил: небезопасно, темно, грязно. <...> Вместо оврагов хорошие пешеходные дорожки. В центре района такой чудесный парк", - сказал он.

О проделанной работе

В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы отмечается, что комплексное благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих территорий было начато в январе 2023 года и завершено в сентябре. Проект охватил территорию порядка 22 га в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию "Вишневый сад" и прилегающие дворы. В ходе благоустройства были приведены в порядок межквартальные проезды, расчищено заброшенное русло реки, вдоль которого созданы прогулочные маршруты с местами для отдыха, обустроены лестничные спуски и пешеходные мостики через реку.

На левом берегу Жужи организована многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис и для воркаута. Также здесь появилось три площадки для стритбола, а в центре них создан амфитеатр. Помимо многофункциональной спортивной зоны, на территории парка обустроено еще 14 спортивных площадок. Кроме того, обновлены существующие и создано несколько новых площадок для детей разных возрастов.

Также специалисты создали площадки для выгула и дрессировки собак. На территории парка организовано 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками. Комфорт и безопасность прогулок обеспечат свыше 330 малых архитектурных форм и более 230 опор наружного освещения. Чтобы улучшить транспортную доступность, вдоль улицы Садовники обустроили парковки - всего более 350 машино-мест. В рамках озеленения разбили 47,3 тыс. кв. м газонов.