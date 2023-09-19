СМИ: в Нарве начали демонтаж памятника бойцам Красной Армии

По данным портала ERR, эти работы организовал Эстонский военный музей

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Работы по демонтажу памятника бойцам Красной армии, погибшим в 1918 году, начались в Темном саду города Нарва в Эстонии. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"Нарва не является инициатором данных работ. Эстонский военный музей сообщил горуправе, что 19 сентября в Темном саду будут проведены работы, в ходе которых произойдет перемещение плиты с места возможного захоронения и будут проведены раскопки. Данные работы, а также благоустройство территории организовано Эстонским военным музеем", - рассказала в интервью ERR пресс-секретарь Нарвской мэрии Александра Грюнвальд.

Как сообщает портал, в надписи на монументе говорится, что именно в этом месте похоронены красноармейцы вильяндиского коммунистического полка. По словам директора Военного музея Хеллара Лилля, после демонтажа монумента будут проведены раскопки, и в случае, если "там будут обнаружены человеческие останки, их перезахоронят на кладбище в Сийвертси по согласованию с горуправой Нарвы". Лилль добавил, что нахождение останков погибших воинов маловероятно.

Памятник красноармейцам вильяндиского коммунистического полка был установлен в Темном саду в 1965 году. Считается, что на этом месте захоронены 83 красноармейца, павшие в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 года.

Кабмин Эстонии одобрил 10 ноября 2022 года поправки к строительному кодексу, которые облегчают властям принятие решений о сносе памятников советским воинам - освободителям республики от немецко-фашистских захватчиков и других архитектурных объектов времен СССР. В августе 2022 года центральные власти распорядились снять с монумента в честь освобождения Нарвы советскими солдатами в 1944 году танк Т-34 и убрать другие памятные знаки, связанные с Великой Отечественной войной.