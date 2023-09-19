В Якутии в ветчине бренда "Вязанка" выявили геном вируса АЧС

Продукцию намерены сжечь

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Якутии в ветчине "Столичная" бренда "Вязанка", произведенной на территории Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского департамента ветеринарии.

В связи с этим 19 сентября состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при региональном правительстве.

"В Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) 15 сентября поступила информация от ГБУ "Центр ветеринарии Владимирской области" об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине "Столичная". Продукция принадлежит бренду "Вязанка" и была произведена в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире. Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) отследила продукцию по ФГИС "Меркурий" и выявило поступление на территорию Якутии по 31 ветеринарному сопроводительному документу. Продукция поступила в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и Якутск для реализации из Новосибирской и Владимирской областей", - говорится в сообщении.

Ветеринарные специалисты Нерюнгринского района 17 сентября отобрали 16 проб, из которых по двум выявили положительный результат. "Ветчина находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания", - добавили в департаменте.

Африканская чума свиней - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует, добавили в департаменте. АЧС не опасен для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.