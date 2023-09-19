Кубань, Крым и новые регионы в перспективе могут стать единым туристическим кластером

По мнению замруководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Владислава Вакуленко, развитие отрасли возможно в течение 10-20 лет после завершения СВО

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Регионы, вошедшие в состав России по итогам проведения референдумов, в перспективе 10-летия после завершения специальной военной операции могут войти в единый туристический кластер азово-черноморских курортов с Крымом и Краснодарским краем. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель руководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Владислав Вакуленко.

"Азовское море стало внутренним морем России, Херсонская область - также черноморский регион. Курортно-рекреационная сфера, думаю, будет крайне интересна нашему бизнесу. В целом создание единого туристического пространства возможно: Крым - непосредственно прилегающий к нам субъект России, нас соединяет Крымский мост, а Херсонская область расположена следом за Крымом. Скорее всего это и будет единый кластер азово-черноморских курортов. Общий срок будет зависеть от завершения специальной военной операции, после ее завершения в течение 10-20 лет, думаю, там будет активное развитие этой отрасли", - сказал Вакуленко.

В апреле 2019 года на площадке Ялтинского международного экономического форума власти Краснодарского края объединили усилия с руководством Республики Крым по привлечению туристов на побережье Черного моря, развивая его как единое курортное пространство. В рамках реализации проекта запускают единые межрегиональные туристические маршруты, улучшают транспортную логистику между регионами.

Туризм - одна из программ социально-экономического развития новых регионов России. Так, в августе в Херсонской области начал работать первый туроператор. Традиционно излюбленными местами отдыха туристов в регионе являются Скадовск и Арабатская стрелка, где с советских времен расположены десятки баз отдыха и гостиниц. Курорты Азовского побережья в Запорожской области с советских времен известны как здравницы для лечения кожных заболеваний, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. До приостановки Киевом железнодорожного сообщения с Россией они пользовались большой популярностью среди россиян. Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, при существующей инфраструктуре курорты региона готовы принимать в год до 5-7 млн туристов.