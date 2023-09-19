19 сентября, 09:25

В РПЦ призвали запретить в России трансграничную торговлю человеческими эмбрионами

Sandy Huffaker/ Getty Images
© Sandy Huffaker/ Getty Images

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов отметил, что церковь выступает против этой "безнравственной практики всецело", так как рассматривает ее наравне с торговлей людьми

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) призывает разработать в России закон о биобезопасности, который включал бы запрет на трансграничную торговлю человеческими эмбрионами. Об этой инициативе сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Необходим закон в целом о биобезопасности, который бы включал <...> запрет на торговлю эмбрионами. Должен существовать закон, который исключил бы эту практику, страна не должна продавать своих детей ни в каком виде, тем более в состоянии внутриутробного развития", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что церковь выступает против этой "безнравственной практики всецело", так как рассматривает ее наравне с торговлей людьми.

На открытии в Госдуме выставки, посвященной проекту "Семья - основа мира", Лукьянов призвал "обратить внимание законодателя на трансграничную торговлю эмбрионами", которая создает "реальную угрозу биобезопасности страны" и "сокращению репродуктивного потенциала нации". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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