Музей Приангарья сделал для незрячих посетителей тактильные копии памятников архитектуры

Модели выполнили из материалов, способных выдержать длительное тактильное воздействие

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Тактильные модели известных памятников архитектуры Иркутска, в том числе триумфальных ворот и старейшего здания города - храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, изготовили для незрячих посетителей в областном краеведческом музее. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутском областном краеведческом музее имени Н.Н. Муравьева-Амурского появились пять тактильных копий памятников истории и архитектуры города. Их будут использовать в экскурсионных программах по городу для незрячих и слабовидящих посетителей. Это модель старейшего здания Иркутска - храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, а также зданий Иркутского областного краеведческого музея, католического костела, Иркутского академического драматического театра имени Н.Н. Охлопкова, Московских триумфальных ворот", - говорится в сообщении.

Это основные достопримечательности Иркутска. Над изготовлением их тактильных копий по заказу музея работали скульпторы, архитекторы, дизайнеры, бутафоры, специалисты по фрезерованию, 3D-сканированию и 3D-печати, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам. Модели сделаны из материалов, которые выдерживают длительное тактильное воздействие.