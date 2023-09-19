19 сентября, 09:29

Сезон активности клещей на природных территориях Москвы продлится до октября

Специалисты напомнили, что во избежание укуса членистоногих на прогулку стоит одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сезон активности клещей продлится до октября на московских природных территориях, засыпать членистоногие начнут поздней осенью при первых заморозках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"С наступлением осенней прохлады у клещей начинается вторая фаза активности, которая может продлиться вплоть до октября, а в некоторых случаях и до ноября. Опасные членистоногие не любят жару, поэтому в сентябре наступает новый пик их активности. Засыпать клещи начнут поздней осенью при первых заморозках, когда столбик термометра опустится ниже пяти градусов", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что во избежание укуса клеща на прогулку стоит одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду, желательно одеться в светлых тонах, чтобы легче было обнаружить клеща. Также нужно надеть головной убор, выбрать высокую обувь. Лучше избегать участков с густой растительностью, осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей каждые два часа прогулки и после того, как вернулись домой, поскольку клещи долго выбирают место для укуса. Проверить надо и все вещи, которые принесли с прогулки.

"Для профилактики укусов клещей перед прогулкой можно применять репелленты - спреи и аэрозоли, крема, "отпугивающие" членистоногих. Гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве", - добавили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно. При укусе клеща следует обращаться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. На анализ принимают преимущественно живых клещей. Поэтому самостоятельно извлекать их не рекомендуется.

  

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