Дети из 18 регионов России представят свои экологические проекты на форуме в Челябинске

Программы представят по направлениям "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна" и "Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Школьники из 18 российских регионов презентуют свои проекты и идеи по улучшению окружающей среды на всероссийском Детском экологическом форуме, который будет проходить в Челябинске 19-20 октября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Юные делегаты будут представлять 18 российских регионов, к нам приедут около 1 тыс. детей в возрасте от 11 до 18 лет, будет обширная делегация челябинских ребят. Для детей это будет возможность проявить себя, обменяться опытом, возможность представить свои проекты. Я уверен, что мы, взрослые, возьмем эти проекты и будем реализовывать в жизни, скорее всего, будут новые идеи, предложения, которые позволят нам улучшить окружающую среду", - сказал губернатор.

По данным организаторов, экологические проекты представят по четырем основным направлениям. Это "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна", "Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие".

Текслер пояснил, что в 2022 году в Челябинской области впервые провели межрегиональный детско-юношеский экологический форум, который стал уникальной площадкой для диалога между детьми и взрослыми по вопросам решения экологических проблем. "Этот форум сейчас и трансформируется во всероссийский Детский экологический форум. Нашим партнером по проведению стал фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас", подключились крупнейшие предприятия региона, огромное спасибо Государственной думе", - отметил Текслер.

Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева добавила, что ДЭФ во всероссийском масштабе пройдет первый раз. На него приедут дети, в том числе, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. В первый день форума участники будут готовить и защищать проекты по командам (один регион - одна команда). По итогам они получат награды в различных номинациях. Второй день мероприятия будет посвящен индивидуальным проектам, кроме того, для детей будет организована экскурсионная программа.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что форум будет способствовать не только развитию экологического патриотизма, но и формированию системы кадров для отрасли. "Надеюсь, что Челябинск станет центром притяжения для детей со всей страны, мечтающих связать свою жизнь с профессией эколога. Желаю участникам форума успехов, продуктивной работы, интересных открытий и новых знакомств", - сказал Кобылкин.