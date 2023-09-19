Иностранный туризм в Европе почти восстановился до допандемийного уровня

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, к концу июля число международных туристов достигло 84% от допандемийного уровня

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Иностранный туризм в Европе с января по июль текущего года на 91% восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"К концу июля число международных туристических прибытий достигло 84% от допандейного уровня, - отметили в UNWTO. - С января по июль 2023 года 700 млн туристов путешествовали по всему миру, что на 43% больше, чем за те же месяцы 2022 года". Европа достигла 91% от уровня, предшествующему пандемии. Этому способствовал "устойчивый внутрирегиональный спрос и поездки из США", добавили в UNWTO.

При этом в организации добавили, что на Среднем Востоке зафиксированы лучшие результаты, учитывая, что регион посетили на 20% туристов больше, чем в 2019 году.

Ожидается, что по итогам 2023 года число туристов, путешествующих в другие страны, может достигнуть 80-95% от допандемийного показателя.