Молодежную организацию "Новое величие" признали экстремистской

Ее несколько членов ранее осудили за преступления экстремистской направлености

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию "Новое величие", несколько членов которой ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия" экстремистской организацией", - говорится в решении суда.

Решение суда означает, что теперь эта организация считается запрещенной. Ее символику запрещено публиковать или демонстрировать. Кроме этого, участники организации могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусмотрена за финансирование деятельности этого объединения, распространение его материалов, в том числе в интернете.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Они осуждены на сроки от условного до почти семи лет лишения свободы. Один фигурант был объявлен в международный розыск и арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство.