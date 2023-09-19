Комитет Думы поддержал законопроект о ранней помощи детям с особенностями развития

Он предусматривает дополнение закона "О социальной защите инвалидов в РФ"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о порядке организации оказания ранней помощи детям до трех лет с особенностями развития.

Правительство внесло законопроект на рассмотрение палаты 28 июня. Он предусматривает дополнение закона "О социальной защите инвалидов в РФ" статьей "Ранняя помощь детям и их семьям". Под ней будет пониматься "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом помощь должна оказываться детям независимо от наличия у них инвалидности.

Услуги будут направлены "на содействие физическому и психическому развитию таких детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации", на формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и их родителей со сверстниками, на интеграцию в общество.

"Примерные требования к организации и осуществлению ранней помощи детям и их семьям утверждаются правительством Российской Федерации", - отмечается в законопроекте. Само положение об оказании такой помощи будет утверждаться руководством регионов.