Эрдоган выразил недовольство поведением журналистки телеканал PBS

Она задала вопрос президенту Турции об активисте Османе Кавале и бывшем сопредседателе прокурдской Партии демократии народов Селахаттине Демирташе

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS из-за ее вопроса во время интервью об активисте Османе Кавале и бывшем сопредседателе прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттине Демирташе.

"Почему вас так интересует это? Турция - это правовое государство. Все решения были вынесены турецкими судами, и их необходимо уважать", - подчеркнул он.

Когда журналистка попыталась задать несколько уточняющих вопросов, Эрдоган отметил, что она "не имеет права его перебивать". "Не перебивайте меня, у вас нет на это право. Вы не будете меня перебивать, будете меня уважать и уважать судебные решения", - добавил он.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году. В феврале 2020 года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

В январе 2017 года против сопредседателей ПДН Селахаттина Демирташа и Фигены Юксекдаг были выдвинуты обвинения в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в "унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов" и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Затем срок несколько раз продлевался и политик до сих пор находится под арестом.