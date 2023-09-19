В Адыгее к годовщине образования республики запланировали более 200 мероприятий

В республике, в частности, проведут финал кубка Госсовета-Хасэ по любительскому футболу, а на ипподроме организуют конноспортивные мероприятия

МАЙКОП, 19 сентября. /ТАСС/. Более 200 мероприятий запланировали в Адыгее в рамках празднования 32-й годовщины образования республики. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам заседания оргкомитета.

"В проекте предусмотрено около 200 мероприятий - концерты, книжные выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания, поэтические и познавательные часы", - сказали в пресс-службе. При этом наиболее массовые мероприятия пройдут 3-5 октября в республиканской столице: торжественное собрание и концерт в Госфилармонии, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, на республиканском стадионе 5 октября состоится финал кубка Госсовета-Хасэ по любительскому футболу, а на ипподроме запланировали конноспортивные мероприятия.

"Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади имени Ленина с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов и артистов, завершится программа праздничным фейерверком", - сказали в пресс-службе. В свою очередь Кумпилов акцентировал внимание на вопросах безопасности и тщательной проработке культурно-развлекательной части праздника. "Важно создать праздничную атмосферу, чтобы люди почувствовали это торжество во всей красе, получили положительные эмоции и хорошее настроение, службам и ведомствам, задействованным в обеспечении безопасности, необходимо еще раз в тесном взаимодействии с органами власти проверить свою готовность", - заключил Кумпилов.