В "Яндекс Заправках" стали доступны свыше 170 зарядных станций "Энергии Москвы"

Чтобы запустить сессию необходимо подключить коннектор к порту электромобиля и указать время зарядки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 170 зарядных станций "Энергии Москвы" стали доступны в сервисе "Яндекс Заправки". Через приложение сервиса можно найти подходящую зарядку и запустить или завершить зарядку, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В "Яндекс Заправках" стали доступны более 170 зарядных станций "Энергии Москвы" - IT-системы для управления городскими ЭЗС. В приложении сервиса можно найти подходящую зарядку, проверить ее статус - свободна или занята, а также начать или завершить сессию", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы запустить сессию необходимо подключить коннектор к порту электромобиля и указать время зарядки, однако, если нужная станция занята, то можно настроить уведомления, и в таком случае приложение оповестит, когда станция освободится. В последней версии приложения также добавлен специальный фильтр, при нажатии на который на карте будут отображаться только зарядные станции. "Можно выбрать нужный тип коннектора или указать модель своего электромобиля и тогда фильтр настроится автоматически", - добавили в пресс-службе.

Для возможности старта и завершения зарядной сессии через приложение "Яндекс Заправки" разработчики добавили интеграцию с мультимодальной IT-системой "Энергия Москвы" департамента транспорта столицы, а в скором времени, как сообщили в пресс-службе, появится функция бронирования зарядки.