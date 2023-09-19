19 сентября, 10:07

На ВДНХ в Москве пройдет фестиваль "Проектируем будущее"

Всего организаторы подготовят для посетителей свыше 100 мероприятий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее, на котором жители смогут пообщаться с наставниками в разных отраслях, послушать лекции о космосе и создать свои комиксы, пройдет на ВДНХ в Москве с 21 по 24 сентября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 21 по 24 сентября на ВДНХ пройдет научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее". Он объединит представителей креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна", - говорится в сообщении.

Как рассказала и. о. заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, всего организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. "Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов", - отметила она.

Уточняется, что для детей предусмотрены мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подростки смогут принять участие в сюжетных приключениях и практикумах по развитию креативности.

Для взрослых подготовят дискуссии, лаборатории и иммерсивные лекции о видеоиграх, супергероях, космосе, литературные кафе, квизы и показы фильмов. Мероприятия пройдут на площадках Музейного города ВДНХ: в центре "Космонавтика и авиация", музее славянской письменности "Слово", центре современных биотехнологий "Музей "Биотех". 

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