Суды в новых регионах РФ начнут работу с 21 сентября

Такое решение принял пленум Верховного суда России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда РФ объявил о начале с 21 сентября работы судов в четырех новых регионах РФ - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое решение пленум принял во вторник.

"Считать днем начала деятельности судов 21 сентября 2023 года", - говорится в принятых высшей судебной инстанцией постановлениях для каждого из регионов.

В постановлениях говорится о Верховном и Арбитражном судах ДНР, Верховном и Арбитражном судах ЛНР, Запорожском областном суде и Арбитражном суде Запорожской области, Херсонском областном суде и Арбитражном суде Херсонской области, а также городских, районных и межрайонных судах и четырех гарнизонных военных судах.

Как сообщил первый заместитель председателя Верховного суда РФ Петр Серков, в четырех регионах уже назначены 258 судей, а в ближайшее время ожидается назначение еще 152 кандидатов. "В настоящее время указами президента РФ в суды Донецкой Народной Республики назначены 107 судей, назначение еще 53 кандидатов ожидается в ближайшее время", - сообщил он. В суды Луганской Народной Республике назначены 125 судей, ожидается назначение еще 28 судей, в Запорожской области назначены 16 судей, в ближайшее время ожидается назначение еще 41 судьи, в суды Херсонской области назначены 10 судей, скоро будут назначены еще 30 судей.

Как ранее сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, штатная численность в судах на территории четырех регионов составляет 1 115 судей.

Представители Генпрокуратуры и Минюста России заявили, что поддерживают постановления пленума о дате начала работы судов. "Принятие Пленумом Верховного суда решений о начале деятельности федеральных судов на территории четырех новых субъектов РФ позволит обеспечить доступ к правосудию и в полной мере интегрировать регионы в единое правовое пространство страны", - заявил заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.