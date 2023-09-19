Что лечат препаратом АСД? И можно ли его принимать людям?

АСД разработал руководитель лаборатории Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии кандидат ветеринарных наук Алексей Дорогов еще в конце 1940-х годов. И до сих пор препарат как лекарство предназначен только для ветеринарного использования — это, кстати, указано на упаковке. Получают АСД при термической обработке тканей животных — мясокостной муки, мясных и костных отходов убойных цехов биокомбинатов и т.п. Он изготовляется в двух вариантах:

АСД фракция 2 — для внутреннего и наружного применения;

АСД фракция 3 — для наружного применения.

Первый назначают сельскохозяйственным животным, в том числе птице, и собакам для лечения и профилактики расстройств желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, поражений кожных покровов, нарушений обмена веществ, для повышения естественной сопротивляемости организма при инфекционных болезнях и после них и т.п. Второй используют против гинекологических заболеваний, поражений кожи и копыт у сельскохозяйственных животных.

Один из производителей подчеркивает, что не дает рекомендации по лечению человека и ответственность за применение лекарства, предназначенного для животных, лежит на потребителе.

Впрочем, кроме ветеринарного препарата на рынке можно все-таки найти АСД в пригодных для человека формах. Так, в аптеках и различных магазинах, в том числе на маркетплейсах, встречается АСД в составе биоактивной добавки (БАД) к пище, разработанной специально для человека. Такой АСД выпускается в форме капель и капсул и служит как дополнительный источник йода, кальция, фолиевой кислоты и селена. Как и все БАДы, продающиеся в России, эта прошла необходимые проверки, что удостоверяет свидетельство о государственной регистрации в соответствии с техническим регламентом.

Однако Роспотребнадзор напоминает, что БАДы не могут использоваться для лечения каких-либо заболеваний, так как не являются лекарственными средствами.

Кроме того, на рынке можно найти косметические средства, например шампуни, содержащие в составе АСД, которые используются в комплексе при лечении кожных заболеваний.

"АСД обладает некоторым эффектом, но те разговоры о его волшебных свойствах, которые можно встретить в интернете, не соответствуют действительности, — отмечает эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Продуктов природного происхождения, обладающих некой биологической активностью, много. И многие из них преподносятся в качестве панацеи — чуть ли не от всех болезней. Но рассчитывать на полное излечение с помощью этих препаратов не стоит. Чудодейственных свойств у этих продуктов нет". Более того, это очень сложные с химической точки зрения вещества, поэтому предугадать, как их комплекс может воздействовать на конкретный организм, достаточно трудно, подчеркивает эксперт. "Сейчас АСД доступен, его можно приобрести свободно в аптеках и маркетплейсах и для использования в ветеринарии, и в виде биологически активной добавки, и косметических продуктов для человека. Опыт использования уже накоплен колоссальный, и никаких чудес нет даже близко", — добавил он.