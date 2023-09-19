В Югре вводят масочный режим в больницах из-за роста ОРВИ и гриппа

Для пациентов и посетителей медучреждений региона также вводится обязательное измерение температуры при входе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. В Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом решили вернуть в больницы необходимость носить маски. Об этом сообщается на едином официальном сайте органов власти Югры.

"По поручению губернатора Югры решением оперативного штаба с 22 сентября из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в автономном округе за последнюю неделю зарегистрировали 162 случая COVID-19. Показатель выше уровня прошлой недели на 57,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%. Превышение порогового уровня среди школьников 7-14 лет на 31,1%.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что запас противовирусных препаратов и средств для диагностики составляет от трех до семи месяцев. Он добавил, что на сегодняшний день прививки от гриппа сделали уже более 194 тыс. жителей региона.