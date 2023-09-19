В Белоруссии в I чтении приняли законопроект о недействительных водительских правах

Он предполагает изменение закона "О дорожном движении"

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, направленный на исключение возможности получения нескольких водительских удостоверений. Об этом из зала заседаний нижней палаты парламента передает корреспондент ТАСС.

Внесенный Советом министров в конце апреля законопроект предполагает изменение закона "О дорожном движении" с целью приведения его в соответствие с нормативно-правовыми актами и с учетом практики правоприменения. Ответственный за проект член постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Денис Карась пояснил ТАСС, что законопроектом "дополняется статья, в которой прописано, в каких случаях водительское удостоверение считается недействительным".

"Это такие пункты, как выдача нового [водительскогоудостоверения] и в случае смерти владельца [удостоверения]. Потому что сейчас есть определенные правовые пробелы. Дабы их компенсировать необходимо это прописывать", - сказал парламентарий. Ранее он уточнял, что правовые пробелы позволяют, в частности, получить несколько водительских удостоверений разных категорий.

Также в законопроекте конкретизирован вопрос сдачи экзамена на право управления на автомобилях с автоматической и механической коробкой передач.

"После того, как мы буквально в 2021 году приняли законопроект [о внесении изменений в закон о дорожном движении] и прописали про автоматическую трансмиссию и механическую трансмиссию, оказывается, возникли определенные недопонимания. Поэтому [в рассматриваемом сегодня законопроекте] конкретизировали, четко прописали, что в случае обучения водителей механического транспортного средства на механической трансмиссии, квалификационный экзамен возможно сдавать как на автоматической трансмиссии, так и на механической. А в случае обучения на автоматической - только на автоматической трансмиссии", - пояснил Карась.