Подмосковье получит более 700 млн рублей на строительство модульных отелей

В регионе уже создано 65 глэмпингов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московская область получит более 700 млн рублей дополнительных средств от федерального правительства на создание модульных гостиниц, об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам будут выделены дополнительные средства на создание модульных отелей.

"Всего в этом году Московская область получит более 470 млн рублей, а в 2024 году - порядка 255 млн рублей. <…> В Московской области успешно реализуется программа по строительству модульных отелей, которые набирают существенную популярность, здесь мы занимаем лидирующие позиции. Сейчас в Московской области уже создано 65 глэмпингов", - привели в тексте слова председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой.

Она добавила, что также в Подмосковье действует закон, позволяющий сдавать в аренду без торгов земельные участки для развития туристской инфраструктуры.

"Быстровозводимые отели существенно сокращают время инвестиций и сроки окупаемости. Вложений в такие конструкции требуется гораздо меньше, а окупаемость выше. Поэтому возведение модульных гостиниц - это хорошая возможность как для расширения номерного фонда уже действующих отелей, так и для старта новых проектов", - подчеркнула Самединова.