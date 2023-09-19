В Думе допустили введение штрафа за отсутствие пояснений о рекомендательных алгоритмах

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что правила применения рекомендательных технологий должны быть размещены на первой странице платформ с 1 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Административная ответственность за отсутствие на сайтах правил работы использующихся рекомендательных технологий может быть введена после анализа практики применения закона, вступающего в силу 1 октября 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на пресс-конференции в ТАСС.

Закон, регулирующий использование рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля. Нововведение в том числе устанавливает обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов.

"Возможно, отсутствие административной ответственности за отсутствие опубликованных правил дает повод думать, что ничего не надо, но я вас уверяю, если Роскомнадзор соберет правоприменительную практику и она покажет, что административку нужно вводить, мы ее введем. Но нужно ли это?" - сказал Горелкин.

В беседе с корреспондентом ТАСС депутат сообщил, что правила применения рекомендательных технологий должны быть размещены на первой странице платформ с 1 октября. "Сейчас они [участники рынка] ждут приказа Роскомнадзора или выхода рекомендаций, я думаю, что все будет сделано вовремя, и с 1 октября мы увидим, как на каждой платформе, использующей рекомендательный сервис, появятся правила работы с указанием данных, которые они собирают, источников получения этих данных", - сказал Горелкин.

В свою очередь гендиректор ассоциации "Интернет-видео", глава рабочей группы по этике рекомендательных сервисов и алгоритмов национальной Комиссии по этике в сфере ИИ Алексей Бырдин напомнил, что текст документа готовился с середины прошлого лета. "Мы постарались описать понятийный аппарат, объяснить, почему применяются рекомендательные технологии", - добавил он.

"Мы сейчас с точки зрения пользователя находимся в фазе ознакомления, что представляет собой эта технология. Такие технологии, как ИИ, некоторым образом демонизированы, от них ожидают опасности, документом мы решили развеять опасения граждан", - отметил Бырдин.

О законе

Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дополнен новой нормой, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Под ними подразумеваются информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение рекомендательных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцы сайтов также будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов.

Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней.