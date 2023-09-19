Дума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией

Памятной датой установили 30 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла в первом чтении и в целом законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Документ внес на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин 12 сентября. Изменения прописываются в законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

Как отмечалось в пояснительной записке, принятие в РФ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов Российской Федерации "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты всех фракций палаты единогласно поддержали инициативу президента. "Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", - подчеркнул Володин.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта и движения "Бессмертный полк России", депутат фракции "Единая Россия" в Госдуме Елена Цунаева подчеркнула, что впервые памятной датой назначено событие из новейшей истории. "В законопроекте четко написано: помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти. Безусловно, День воссоединения достоин! Это действительно важнейшее событие не только для России и ее новых регионов, но и для всего мира", - сказала Цунаева, комментарий которой приводит пресс-служба Народного фронта.