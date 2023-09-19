Чат-бот "Александра" получил более 5 млн вопросов о работе транспорта Москвы

В среднем виртуальный помощник обрабатывает свыше 13 тыс. сообщений в день

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чат-бот "Александра" после запуска в 2020 году ответил более чем на 5 млн вопросов пассажиров о работе московского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.

"С 2020 года чат-бот "Александра" ответил уже более чем на 5 млн вопросов пассажиров. <...> "Александра" в среднем обрабатывает более 13 тыс. сообщений в день, а недавно она ответила на 100 тыс. вопросов пассажиров за неделю", - говорится в сообщении.

Зачастую пассажиры спрашивали о городском транспорте, пригородных электричках, Московских центральных диаметрах, "Аэроэкспрессах", автовокзалах, велосипедах, самокатах, эвакуации автомобилей, парковках и организации дорожного движения. Виртуальному помощнику поступает более 50% обращений от пассажиров метро и 30% - по всему городскому транспорту.

"Благодаря чат-боту жители могут проще и быстрее получить нужную информацию о работе городского транспорта. В перспективе "Александра" будет самостоятельно отвечать даже на самые сложные вопросы", - отметил и. о. заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Написать чат-боту "Александре" можно в приложениях транспортного комплекса, социальных сетях и в мессенджерах. "Сейчас бота интегрируют с системами Администратора московского парковочного пространства, Центра организации дорожного движения и другими организациями транспортного комплекса Москвы - это позволит еще больше автоматизировать ответы даже на самые сложные вопросы", - уточнили в пресс-службе.