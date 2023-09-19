Российский книжный союз отправил в новые регионы 1,8 млн книг

Президент РКС Сергей Степашин сообщил, что в первую очередь их получили школьные библиотеки

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) отправил 1,8 млн книг в библиотеки новых регионов РФ. Об этом сообщил по видеосвязи президент РКС Сергей Степашин на пресс-конференции, посвященной IX Международной книжной ярмарке-фестивалю "Волжская волна - 2023" в Саратове.

"Сегодня одна из главных задач, по крайней мере перед Российским книжным союзом, - это оказание гуманитарной помощи и поддержки нашим новым территориям. Мы отправили на сегодняшний день 1,8 млн книг, в первую очередь в школьные библиотеки, сейчас они пошли уже и в библиотеки региональные. И наш президент Владимир Владимирович Путин изыскал из своего личного резерва ни много ни мало 930 млн рублей", - сказал Степашин.

Ранее президент объявил, что выделил из своего резервного фонда деньги на более чем 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов России. По его словам, печать, закупка и доставка экземпляров будет обеспечиваться вместе с Российским книжным союзом.

О фестивале "Волжская волна"

Ярмарка-фестиваль "Волжская волна" пройдет на Театральной площади в центре Саратова с 21 по 24 сентября. На фестивале выступят писатели и поэты, литературные критики и издатели. С читателями встретятся прозаики - лауреаты и финалисты главных литературных премий России: Алексей Варламов, Алексей Сальников, Григорий Служитель, Саша Николаенко, Ислам Ханипаев. Все дни на фестивале будет работать книжная ярмарка, на которую привезут книги более 150 издателей со всей России.

Фестиваль проводится Российским книжным союзом на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке "Российского фонда культуры" и проекта "Читающая Россия".