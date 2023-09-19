В Подмосковье 600 тыс. человек получили консультацию врача онлайн после диспансеризации

Специалисты консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 600 тыс. жителей Московской области с начала текущего года получили телемедицинскую консультацию врача по итогам прохождения диспансеризации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения Подмосковья. На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошел диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учете из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети. И для этого не нужно идти в поликлинику. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 600 тыс. жителей региона проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что специалисты консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.