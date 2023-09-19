Более 380 экскурсий проведут в Москве ко Всемирному дню туризма

В новом сезоне к проекту присоединились девять культурных площадок, в том числе Дом культуры "ГЭС-2", Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности и другие

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бесплатные групповые экскурсии в честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, состоятся в Москве с 23 по 25 сентября. Их организуют в рамках культурно-просветительской акции "Московские истории", онлайн-регистрация открыта в турсервисе Russpass до 20 сентября, сообщила и.о. заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Она отметила, что культурно-просветительская акция проводится в столице с 2020 года. За все время в ней приняли участие свыше 24 тыс. взрослых и детей. В новом сезоне к проекту присоединились девять культурных площадок, в том числе Дом культуры "ГЭС-2", Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности и другие.

"Программа объединила тематические прогулки на любой вкус. Например, участникам экскурсии "Московские легенды - ЦДМ" предложат обратить внимание на уличные витрины Центрального детского магазина на Лубянке и рассмотреть в деталях витражи, созданные по мотивам русских народных сказок. Победитель туристической премии "Путеводная звезда" Марина Крамская покажет гостям обновленное пространство "Музея детства", где представлено более 1 тыс. экземпляров игрушек 1950-1980-х годов", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что маршрут "Университетский квартал" пройдет по территории одного из старейших учебных заведений страны - Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. На прогулке по Бульварному кольцу жители и гости города узнают интересные факты о достопримечательностях, которые будут встречаться им на пути. Это Дом-музей М. Н. Ермоловой, Московский художественный академический театр имени М. Горького, памятники А. С. Пушкину и другим писателям.

"Для записи на любое из мероприятий цикла необходимо зарегистрироваться и заполнить свой профиль в сервисе Russpass. За сутки до сбора группы в личный кабинет придут напоминание и контакты гида. Программа подготовлена Комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного департамента культуры, департамента инвестиционной и промышленной политики города, Московского дома национальностей, ГПБУ "Мосприрода", Московского метрополитена, а также экскурсионных компаний и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров", - заключили в комитете.