В Саратовской области за сутки вдвое выросло количество школ, закрытых на карантин

В регионе зафиксировали более 11,7 тыс. случаев ОРВИ

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Количество школ, закрытых на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ в Саратовской области, за сутки увеличилось более чем вдвое - с 8 до 17, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты один детский сад Самойловского района, 17 школ. Частично закрыты четыре группы в трех детских садах, 344 класса в 83 школах", - отметили в ведомстве. При этом всего в регионе более 650 школ.

18 сентября в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом были закрыты 8 школ и 225 классов в 63 школах. Как ранее в ходе брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер, 4-10 сентября в области зарегистрировали более 11,7 тыс. случаев ОРВИ.