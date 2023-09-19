Дума вводит штрафы за нарушение договоров с занятыми на вредных работах

За нарушение или невыполнение договоров в части охраны труда занятых на работах с вредными или опасными условиями, в том числе на подземных работах, предлагается ввести штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 10 тыс. рублей за нарушение договоров в части охраны труда сотрудников, занятых на работах с опасными условиями труда, в том числе на подземных работах. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством в мае. Авторы инициативы предлагают дополнить новой нормой ст. 5.31 КоАП, которая сегодня касается административной ответственности работодателя за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору или соглашению. Так, за нарушение или невыполнение договоров в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, предлагается ввести штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект приводит ст. 5.31 КоАП в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ. Так, отмечают в кабмине, за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору и соглашению предусматривается ответственность только для работодателей - им грозит предупреждение или административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. "Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками. В связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений", - указывают авторы инициативы в пояснительной записке к документу.