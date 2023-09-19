19 сентября, 11:50

В Новгороде намерены открыть первый в России "цифровизированный" дом ветеранов

Ввести объект в эксплуатацию планируют в августе 2024 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Новый интернат для ветеранов и инвалидов в Великом Новгороде станет первым в России полностью оснащенным системой "Умный дом". Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития Новгородской области Михаил Киблер на полях Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"Строящийся дом ветеранов в Великом Новгороде будет введен в эксплуатацию в августе следующего года. Это будет первый в стране дом ветеранов, полностью оснащенный системой "Умный дом", - сказал Киблер.

Он добавил, что в рамках проекта "Цифровая забота" уже сегодня в Новгородской области все "палаты милосердия" в домах престарелых и инвалидов обеспечены системой "Умный дом".

Система состоит из устройств, с помощью которых можно голосом выключить свет и чайник на кухне, включить музыку, отправить сигнал на пост медсестре с помощью голосового помощника. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации по использованию системы "Умный дом" для работы в стационарных организациях социального обслуживания.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии. 

Теги:
РоссияНовгородская область
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