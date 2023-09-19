Школьники в регионах РФ начали изучать новый курс о промышленном потенциале страны

Учащиеся, их педагоги и родители смогут узнать о популярных и престижных профессиях, востребованных в России, сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков "Россия -Моя история" Иван Есин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Российские школьники начали изучать крупнейшие в стране промышленные инфраструктурные проекты в рамках нового образовательного курса "Россия - мои горизонты", учащиеся, их педагоги и родители смогут узнать о популярных и престижных профессиях, востребованных в РФ, сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков "Россия -Моя история" Иван Есин на панельной дискуссии "Школа, колледж, вуз, корпорация: стратегии технологического лидерства" на Чемпионате высоких технологий.

"Курс "Россия - мои горизонты" для школьников с 6-го по 11-й класс запущен по всей стране. Этот курс о крупнейших в стране промышленных инфраструктурных проектах, о которых должны знать и школьники, и их родители, и учителя. Несмотря на все внешние факторы, давление, не остановился ни один крупный промышленный инфраструктурный процесс, наоборот, они только набирают обороты. И вот об этой динамике изменений, общенациональных усилий и в Арктике, и на юге, и в сельском хозяйстве, и в атоме, необходимо доступным, понятным языком рассказывать не только школьникам, но и семьям", - сказал Есин.

Он также отметил, что этот курс направлен на популяризацию профессий, востребованных для страны. "Мы точно понимаем, что в горизонте 50 лет трек на рабочие профессии, связанные с точными, инженерными науками, будет абсолютно востребованным. Мы с этого года добавили крупный сегмент - это промышленные экскурсии. Основная задача - с 6-го по 11-й класс провести каждого школьника по профориентационной работе, чтобы он выбрал ту специальность, в которой он сможет реализоваться. Первые результаты будут в конце этого учебного года", - пояснил Есин.

Первый в России финал чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.